В Android обнаружили критическую уязвимость, связанную с Bluetooth

Несмотря на постоянные попытки Google сделать операционную систему Android максимально защищенной, хакеры находят все новые и новые дыры в ее безопасности. Очередная уязвимость связана с интерфейсом Bluetooth и может привести к серьезным последствиям для владельца смартфона.

Что известно о новом способе взлома

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Уязвимость BlueFag позволяет хакерам в "тихом" режиме передать вредоносное ПО на смартфоны под управлением Android 8 Oreo и Android 9 Pie. При этом владелец устройства не получит никакого предупреждения о том, что на гаджет были отправлены файлы.

Как используют "дыру" в безопасности

Злоумышленнику достаточно узнать MAC-адрес Bluetooth-модуля устройства, который часто легко вычислить по MAC-адресу в сети Wi-Fi, поскольку производители смартфонов обычно используют единый модуль для обоих протоколов.

Специалисты компании ERNW, которая специализируется на компьютерной безопасности, отметили, что уязвимость BlueFag не работает на смартфонах с ОС Android 10. Что касается версий системы до Android 8, то не исключено, что они тоже подвержены взлому.

Что говорят в Google

Google пока не отреагировала на эту уязвимость, а специалисты ERNW лишь рекомендуют обновить смартфон до Android 10, или, если гаджет гарантированно не получит апдейт, поменять его на новый.

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