В Android-смартфонах появится долгожданная функция записи звонков

Специально для собственной линейки смартфонов Google Pixel и устройств, входящих в состав программы Android One, компания выпустит специальную версию стандартного приложения "Телефон". По данным сетевых источников, вскоре функциональность этого приложения расширится возможностями, которые "вырезаны" из обычных версий Android.

Что известно о новой функции

К теме: В Instagram появится возможность ставить истории на паузу: детали

Вскоре после появления информации о планах Xiaomi отказаться от нескольких фирменных приложений в составе прошивки MIUI в пользу аналогов от Google, пользователи были обеспокоены тем, что в стоковом приложении "Телефон" Google будет недоступна функция записи телефонных разговоров.

Но, похоже, волнения оказались напрасными – в коде новой версии приложения Google Phone 43.0.289191107, вышедшей для смартфона Google Pixel 4, разработчикам софта для Android удалось обнаружить память функции записи звонков.

Похоже, что впервые со времен Android 6 Marshmallow данная функция может появиться в качестве штатной.

Более того, у разработчиков даже появилось предположение, что появление нескольких таких важных для тысяч пользователей строк произошло именно по просьбе XIaomi.

Дата запуска

В текущей бета-версии программы Google Phone кнопка записи звонков еще не появилась, но программисты уверены, что это лишь вопрос времени. Однако, точную дату появления обновления разработчики не сообщают.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса, читайте в разделе Техно