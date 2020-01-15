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В Android-смартфонах появится долгожданная функция записи звонков

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В Android-смартфонах появится функция записи звонков / Фото из открытых источников

Специально для собственной линейки смартфонов Google Pixel и устройств, входящих в состав программы Android One, компания выпустит специальную версию стандартного приложения "Телефон". По данным сетевых источников, вскоре функциональность этого приложения расширится возможностями, которые "вырезаны" из обычных версий Android.

Что известно о новой функции

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Вскоре после появления информации о планах Xiaomi отказаться от нескольких фирменных приложений в составе прошивки MIUI в пользу аналогов от Google, пользователи были обеспокоены тем, что в стоковом приложении "Телефон" Google будет недоступна функция записи телефонных разговоров.

Но, похоже, волнения оказались напрасными – в коде новой версии приложения Google Phone 43.0.289191107, вышедшей для смартфона Google Pixel 4, разработчикам софта для Android удалось обнаружить память функции записи звонков.

Похоже, что впервые со времен Android 6 Marshmallow данная функция может появиться в качестве штатной.

Более того, у разработчиков даже появилось предположение, что появление нескольких таких важных для тысяч пользователей строк произошло именно по просьбе XIaomi.

Дата запуска

В текущей бета-версии программы Google Phone кнопка записи звонков еще не появилась, но программисты уверены, что это лишь вопрос времени. Однако, точную дату появления обновления разработчики не сообщают.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Смартфоны Google Android
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