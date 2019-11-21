В Apple Music появится бизнес-подписка: детали

10 Читати новину українською
В Apple Music появится бизнес-подписка / unsplash

Компания Apple запускает бизнес-подписку на сервис Apple Music. Такое предложение будет доступно кафе и магазинам.

Преимущества бизнес-подписки

К теме: Amazon Music: Безос запустил бесплатный сайт для прослушивания музыки

Как сообщает The Wall Street Journal, условия стандартной подписки на Apple Music не позволяют включать музыку с сервиса для бизнес-целей.

В свою очередь бизнес-подписка предоставляет лицензию на воспроизведение музыки в розничных магазинах, кафе и других подобных заведениях.

Кроме того, Apple Music будет создавать сотни отдельных плей-листов для компаний.

Цена и доступность

Стоимость бизнес-подписки Apple Music пока не известна. Заметим, что стандартная подписка в США стоит 9,99 долларов. Также пока не сообщается в каких странах будет доступна новая функция.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

День святого Михаила: народные традиции и приметы в этот день
сегодня
9157
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Интернет Apple Приложения
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
сегодня 09:02 Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
Назар Токар 73
Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
20 ноября 21:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года 977
Годовщина запуска МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
20 ноября 17:27 Годовщина запуска МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
Михайло Года 79
Самый богатый человек мира Билл Гейтс: секреты успеха основателя Microsoft
20 ноября 15:02 Самый богатый человек мира Билл Гейтс: секреты успеха основателя Microsoft
Марія Бондар 2147
Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
19 ноября 10:02 Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
Ірина Полицька 4764
Новости
Больше новостей
Залиште відгук