В Apple прокомментировали одну из особенностей дизайна iPad Pro 2018

Новые iPad Pro 2018 имеют характерный небольшой изгиб. Однако, как оказалось, это вовсе не недостаток производства, по крайней мере так считают представители Apple.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление Apple.

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Дело в том, что когда пользователи начали получать на руки новенькие iPad Pro, представленные Apple в конце октября, некоторые из них оказались слегка изогнутыми.



iPad Pro 2018 имеет характерный изгиб корпуса

По словам Apple такой изгиб не является браком, это побочный эффект производственного процесса, он может появиться, когда пластмасса и металлы охлаждаются. Производитель уверяет, что изгиб не станет больше с течением времени, не снизит производительность планшета и не ухудшит его функциональность.



iPad Pro 2018 получил тонкий корпус и очень узкие рамки вокруг дисплея

Отметим, представленный в октябре iPad Pro отличается не только высокой производительностью, но и новым дизайном. Он получил тонкие рамки, а толщина корпуса совсем небольшая. Видимо, стремление к рекордной тонкости и сыграло плохую шутку с Apple.

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