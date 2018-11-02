В Apple сообщили о рекордной прибыли

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В Apple отчитались о доходах
В Apple отчитались о доходах / videoblocks.com

По итогам четвертого квартала финансового года, завершившегося 29 сентября, американская корпорация Apple получила 14,1 миллиардов долларов чистой прибыли. Этот показатель вырос на 31,8%.

Об этом сообщает tech.liga.net.

Кроме того, операционная прибыль компании выросла на 22,8% до 16,1 миллиардов долларов. А выручка выросла на 20% – до 62,9 миллиарда долларов.

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Международные продажи составили 61% от квартального дохода.

Таким образом прибыль Apple достиг абсолютного рекорда, составив 10 миллиардов долларов.

"В этом году мы представили наше 2-миллиардное iOS-устройство, отметили десятую годовщину App Store и достигли наиболее серьезных показателей в доходности и стоимости акций в истории Apple", – заявил глава Apple Тим Кук.

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Теги: Техно Интернет Apple
Источник: Техно
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