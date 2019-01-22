В Безоса показали новую ракету New Origin Glenn

9 Читати новину українською
Новая ракета New Origin Glenn
Новая ракета New Origin Glenn

Компания Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку мира Джеффу Безосу, показала новую конструкцию ракеты New Origin Glenn. Ее запуск, напомним, должен состояться в 2021 году.

Об этом сообщает Space.com.

На видео можно увидеть основные моменты миссии двухступенчатой ​​ракеты, в частности посадку первой степени в море, как в Falcon 9.

Читайте также: Япония запустила ракету Epsilon с несколькими легкими спутниками

Новая версия существенно отличается от New Glenn, что была представленна в 2017 году. Так, старая версия имела обтекатель полезной нагрузки в форме шара и ширину 5,4 метра. При этом New Origin Glenn имеет обтекатель шириной 7 метров.

Шесть посадочных ножек первой степени разворачиваются наружу снизу, как в Falcon 9. Кроме того, новая ливрея ракеты выполнена в основном в черно-белых цветах, с меньшим количеством синих бликов.

Обновленная ракета New Origin Glenn: видео

New Glenn планируют использовать для вывода спутников для гражданских и военных заказчиков. Первую ступень New Glenn разработчики планируют использовать не менее 25 раз.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Джефф Безос Космос
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
сегодня 14:02 Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
55
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
21 января 21:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
143
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
21 января 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
619
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 197
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 647
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 579
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук