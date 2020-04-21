В бюджетного iPhone SE (2020) может появиться большая Plus-версия

Недавно компания Apple выпустила новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE. Диагональ дисплея составила 4,7 дюйма. Для многих такая компактность является преимуществом, однако есть пользователи, которые хотели бы дисплей побольше.

Именно поэтому компания может выпустить большую версию – iPhone SE Plus. Об этом говорит популярный инсайдер Джон Проссер.

К теме iPhone SE 2020: Apple официально представила свой новый бюджетный смартфон

Интересно, что еще в марте упоминание об этой модели заметили в коде iOS 14. Поэтому есть шанс, что SE Plus можем увидеть в ближайшее время.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020

Детали об iPhone SE (2020)

Новое поколение iPhone SE (2020) фактически является обновленной версией iPhone 8. Как известно, после выхода этой модели оригинальный iPhone 8, а также iPhone 8 Plus убрали из продажи.

Несмотря на "классический" дизайн, iPhone SE получил современный процессор – A13 Bionic, который установлен в смартфонах линейки iPhone 11. Основная камера здесь одинарная с разрешением 12 Мп. Здесь есть поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM (такая карта уже доступна и в Украине).

Цена

На американском рынке iPhone SE (2020) стоит 400 долларов. Цена в Украине пока не объявлена.

Что касается стоимости iPhone SE Plus, то он может стоить 500 долларов за базовую версию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно