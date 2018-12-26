В браузере Google Chrome обнаружили уязвимость, которая выводит из строя компьютеры

Злоумышленники обнаружили очередную масштабную уязвимость, которая позволяет перезагружать процессоры компьютеров, полностью выводя их из строя. Однако, как оказалось, уязвимость не обнаружили в операционной системе Windows, а в наиболее популярном браузере – Google Chrome.

Об этом сообщает Geekon.

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Именно из-за своей популярности среди пользователей операционной системы Windows, Chrome в итоге и стал массовой проблемой для этих пользователей, открывая хакерам возможность физически навредить их ПК и ноутбукам.

Масштаб проблемы мог бы быть куда серьезнее, если бы эксперт по кибербезопасности из компании Microsoft Жером Сегура не обнаружил данную уязвимость и не сообщил об этом в общем доступе.



Google Chrome можно взломать с помощью простого кода

По его словам, ошибка работает в несколько этапов и используется хакерами довольно хитро. Пользователь получает якобы системное сообщение о вредоносном программном обеспечении. Выйти из браузера после такого сообщения возможно только через «Диспетчер задач» Windows.

При открытии диспетчера задач Chrome начинает нагружать процессор ПК фиктивной работой по обработке фоновых процессов, тратя в результате все ресурсы системы и выводя ее из строя. При этом, хакерам нет необходимости копаться в коде браузера или что-то взламывать. Для активации вредоносного цикла процессов, достаточно самого простого JavaScript-кода, который активно копируется и распространяется в сети.

Google уже сообщили, что работают над устранением ошибки и поблагодарили коллеге из Microsoft за оперативное обнаружение уязвимости.

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