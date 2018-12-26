В браузере Google Chrome обнаружили уязвимость, которая выводит из строя компьютеры

108 Читати новину українською
В браузере Google Chrome обнаружили уязвимость
В браузере Google Chrome обнаружили уязвимость / Фото из свободных источников

Злоумышленники обнаружили очередную масштабную уязвимость, которая позволяет перезагружать процессоры компьютеров, полностью выводя их из строя. Однако, как оказалось, уязвимость не обнаружили в операционной системе Windows, а в наиболее популярном браузере – Google Chrome.

Об этом сообщает Geekon.

Читайте также: Киберполиция разоблачила украинского хакера, который заражал компьютеры вирусом-похитителем

Именно из-за своей популярности среди пользователей операционной системы Windows, Chrome в итоге и стал массовой проблемой для этих пользователей, открывая хакерам возможность физически навредить их ПК и ноутбукам.

Масштаб проблемы мог бы быть куда серьезнее, если бы эксперт по кибербезопасности из компании Microsoft Жером Сегура не обнаружил данную уязвимость и не сообщил об этом в общем доступе.

Google Chrome
Google Chrome можно взломать с помощью простого кода

По его словам, ошибка работает в несколько этапов и используется хакерами довольно хитро. Пользователь получает якобы системное сообщение о вредоносном программном обеспечении. Выйти из браузера после такого сообщения возможно только через «Диспетчер задач» Windows.

При открытии диспетчера задач Chrome начинает нагружать процессор ПК фиктивной работой по обработке фоновых процессов, тратя в результате все ресурсы системы и выводя ее из строя. При этом, хакерам нет необходимости копаться в коде браузера или что-то взламывать. Для активации вредоносного цикла процессов, достаточно самого простого JavaScript-кода, который активно копируется и распространяется в сети.

Google уже сообщили, что работают над устранением ошибки и поблагодарили коллеге из Microsoft за оперативное обнаружение уязвимости.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Кибербезопасность Интернет Google Chrome Google Хакерская атака хакеры
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
24 декабря 16:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
1057
Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
24 декабря 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
367
Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
23 декабря 20:08 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
3465
Самые захватывающие игры 2018 года
22 декабря 19:03 Самые захватывающие игры 2018 года
Михайло Года 761
Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
20 декабря 15:06 Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
395
Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
18 декабря 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
1131
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук