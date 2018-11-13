В браузере Mozilla Firefox появилось несколько полезных функций

Компания Mozilla представила две новые возможности браузера Firefox. Сейчас они доступны для пользователей в тестовом режиме.

Об этом сообщает Ferra.

Читайте также: Google Chrome поможет сохранить вам деньги: какое существенное нововведение предусмотрено в браузере

Первая функция – это расширение под названием Price Wise. Оно позволяет автоматически отслеживать цены на товары в интернет-магазинах. Пока речь идет о пяти крупнейших ритейлерах США – Amazon, Best Buy, eBay, Home Depot и Walmart, однако международные магазины пока не поддерживаются.



В браузере Firefox появилась возможность отслеживать цены

Вторая – расширение Email Tabs для быстрой отправки ссылок по электронной почте. Сервис позволяет отправить по почте одну или несколько ссылок на вкладки в браузере, а также контент с них. На данный момент поддерживается только электронная почта Google Gmail. В будущем планируется поддержка и других сервисов.



В Firefox можно отправлять ссылки на электронную почту

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно