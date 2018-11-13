В браузере Mozilla Firefox появилось несколько полезных функций

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В браузере Mozilla Firefox появилось несколько полезных функций
В браузере Mozilla Firefox появилось несколько полезных функций / Фото из открытых источников

Компания Mozilla представила две новые возможности браузера Firefox. Сейчас они доступны для пользователей в тестовом режиме.

Об этом сообщает Ferra.

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Первая функция – это расширение под названием Price Wise. Оно позволяет автоматически отслеживать цены на товары в интернет-магазинах. Пока речь идет о пяти крупнейших ритейлерах США – Amazon, Best Buy, eBay, Home Depot и Walmart, однако международные магазины пока не поддерживаются.

Firefox
В браузере Firefox появилась возможность отслеживать цены

Вторая – расширение Email Tabs для быстрой отправки ссылок по электронной почте. Сервис позволяет отправить по почте одну или несколько ссылок на вкладки в браузере, а также контент с них. На данный момент поддерживается только электронная почта Google Gmail. В будущем планируется поддержка и других сервисов.

Firefox
В Firefox можно отправлять ссылки на электронную почту

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Теги: Техно Mozilla Интернет
Источник: Техно
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