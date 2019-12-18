В чем опасность темного режима в смартфоне для здоровья: исследование

Несколько лет назад производители смартфонов начали активно применять в своих устройствах специальный ночной режим, который заменял синий спектр подсветки дисплея на более теплые тона. Однако, согласно новым исследованиям, такое решение не предоставляет должного эффекта, а желтый свет воспринимается организмом гораздо хуже, чем принято считать.

Суть исследования

К теме: Как включить темную тему Instagram для iOS

Исследователи из Университета Манчестера пришли к выводу, что теплые тона и характерное изменение цветовой гаммы в сторону желтого цвета не только не способствует "настройке" биологических часов, но и вызывает нарушения сна, сообщает Android Police.

Сравнивая ночной режим работы дисплея с обычным, когда никакие фильтры в нем не активируются, ученые отметили, что человеку легче заснуть после работы со смартфоном именно в последнем случае.

В чем причина

Причину такого явления они объяснили наличием в глазах меланопсина-белка, реагирующего на свет с более короткой длиной волны. От этого фактора зависит восприятие человеком конкретного цвета.

Пиксель AMOLED-дисплея обычно представлен тремя субпикселями красного, зеленого и синего цветов. Именно синий имеет кратчайшую длину волны. Его отключение настройками смартфона приводит к тому, что изображение приобретает желтый оттенк.

По данным исследования, специальные конусные клетки в глазу более чувствительны к желтому оттенку, чем к синему. Таким образом, "ночной режим" еще более пагубно повлиял на качество сна.

Читайте также: Windows 10 получит новую полезную функцию: детали

Выводы специалистов

Теорию проверили на лабораторных мышах, но ученые уверены, что наблюдения верны и для человека. Они также отметили, что частая причина бессонницы – не цвет дисплея или установленная опция подсветки, а в первую очередь сам смартфон. Лучший способ позаботиться о крепком и здоровом сне – отложить гаджет в сторону раньше.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно