В Epic Games Store бесплатно раздают игры о Бэтмене: детали акции

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В Epic Games Store бесплатно раздают игры о Бэтмене
В Epic Games Store бесплатно раздают игры о Бэтмене / unsplash

Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store при поддержке компаний Rocksteady Games и Warner Brothers бесплатно раздает компьютерные игры о Бэтмене. Заметим, такая ярмарка щедрости продлится до 26 сентября.

Детали акции. Масштабная раздача включает такие проекты из серии игр о Бэтмене – Arkham (Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight) и Lego (Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: DC Super Heroes, Lego Batman 3: Beyond Gotham).

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Без учета скидок, обычная цена Batman: Arkham Collection и Batman Trilogy составляет по 850 гривен за каждый набор. Поэтому подобная раздача выглядит очень привлекательным предложением.

Epic Games Store
В Epic Games Store стартовала масштабная акция

Будущие акции. На следующей неделе после Batman Free Week, Epic Games Store будет раздавать очередную порцию видеоигр, включая симулятор реальности Everything и переиздание постапокалиптического шутера Metro 2033: Redux.

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Теги: Техно Игры
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