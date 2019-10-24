В Epic Games Store стартовали предварительные заказы на игру Red Dead Redemption 2: цена

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Red Dead Redemption 2: цена
Red Dead Redemption 2: цена / Фото из открытых источников

Не так давно релиз вестерна Red Dead Redemption 2 на PC казался призрачным. Однако уже в следующем месяце геймеры получат возможность сыграть в игру на собственных компьютерах. Предварительные заказы на вестерн уже давно можно оформить в Rockstar Game Launcher, а теперь такая возможность появилась и у пользователей Epic Games Store.

Цена. Базовая версия Red Dead Redemption 2 на PC в магазине Epic Games 899 гривен. За специальное издание, включающее немного оригинального контента, придется выложить 1 199 гривен.

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Самая дорогая сборка оценивается в вполне солидные 1 499 гривен. Дороговато, но геймеры могут быть уверены, что своих денег детище Rockstar еще как стоит.

В магазине Rockstar, напомним, до самого релиза боевика на предзаказ действуют скидки. Украинские пользователи могут купить базовое издание за 899 гривен, а Ultimate Edition – за 1 199 гривен.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 на PC – смотрите видео

Дата выхода. Релиз Red Dead Redemption 2 в лончере издателя и магазине Epic Games состоится одновременно - 5 ноября. В Steam ковбойский экшен доберется месяцем позже.

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Теги: Техно Игры
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