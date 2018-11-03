В Европе пассажиров в аэропорту будет проверять искусственный интеллект

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В Европе пассажиров в аэропорту будет проверять искусственный интеллект
В Европе пассажиров в аэропорту будет проверять искусственный интеллект / Фото из открытых источников

В Евросоюзе на некоторых контрольно-пропускных пунктах в аэропортах установили систему с искусственным интеллектом. Она называется iBorderCtrl и предназначена для проверки пассажиров.

Об этом сообщает Mashable.

Сейчас проходит тестирование ИИ, которое продлится в течение полугода на четырех пограничных пунктах в Венгрии, Греции и Латвии. Система будет анализировать микровыражения пользователя, и позволит определить скрывает ли что-то человек.

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Пассажиры загрузят в систему свой паспорт, визу и финансовые гарантии, а потом дают ответ на вопрос, смотря на веб-камеру. Искусственный интеллект задает такие вопросы, как "Что у вас в чемодане?" и "Если вы откроете чемодан и покажете мне, что внутри, подтвердится ли, что ваши ответы верны?».

Если пассажир проходит тест, он получает QR-код, который позволяет пройти дальше. При этом, если возникнет проблема, то биометрические данные передают человеку, который будет оценивать ситуацию.

"Мы используем существующие и проверенные, а также новые способы, чтобы дать возможность пограничным агентам повысить точность и эффективность проверок. Система iBorderCtrl будет собирать данные, которые выйдут за пределы биометрии", – объяснил координатор проекта Джордж Бультадакис.

Во время предварительного тестирования iBorderCtrl показала 76% эффективности. И разработчики убеждены, этот показатель может быть повышен до 85%.

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Теги: Техно авиация Искусственный интеллект
Источник: Техно
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