В Facebook можно будет удалять сообщения после отправки

В Facebook Messenger вскоре появится новая полезная функция – пользователи смогут удалять отправленные сообщения. Правда, такая опция будет доступна в течение первых 10 минут после отправления.

Об этом пишет издание The Verge.

В примечаниях к выпуску версии 191.0 iOS Messenger, указано, что функция появится "скоро".

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Сейчас в Messenger есть функция "удалить", однако она удаляет сообщения, мультимедиа и переписки только у одного пользователя, при этом у второго участника чата данные сохраняются.

К слову, в мессенджере WhatsApp ошибочное сообщение можно удалить в течение часа.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc — Matt Navarra (@MattNavarra) 7 листопада 2018 р.

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