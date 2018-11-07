В Facebook можно будет удалять сообщения после отправки

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В Facebook Messenger можно будет удалять сообщения
В Facebook Messenger можно будет удалять сообщения / Фото з відкритих джерел

В Facebook Messenger вскоре появится новая полезная функция – пользователи смогут удалять отправленные сообщения. Правда, такая опция будет доступна в течение первых 10 минут после отправления.

Об этом пишет издание The Verge.

В примечаниях к выпуску версии 191.0 iOS Messenger, указано, что функция появится "скоро".

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Сейчас в Messenger есть функция "удалить", однако она удаляет сообщения, мультимедиа и переписки только у одного пользователя, при этом у второго участника чата данные сохраняются.

К слову, в мессенджере WhatsApp ошибочное сообщение можно удалить в течение часа.

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Теги: Техно Facebook Интернет
Источник: Техно
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