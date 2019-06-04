В Facebook появился работник, ответственный за Украину

В социальной сети Facebook появился новый сотрудник, занимающий должность Policy Manager по Украине. Эту должность возглавила Екатерина Крук. Она работает с варшавского офиса.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

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"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook", – рассказал Золотухин.

Екатерина Крук

Он также добавил, что Екатерина известный эксперт по вопросам информационного пространства. Она также является спикером популярных конференций по дезинформации.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", – отметил он.

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