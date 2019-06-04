В Facebook появился работник, ответственный за Украину

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Екатерина Крук стала ответственной за Украину в Facebook
Екатерина Крук стала ответственной за Украину в Facebook / Фото с Facebook/Екатерина Крук

В социальной сети Facebook появился новый сотрудник, занимающий должность Policy Manager по Украине. Эту должность возглавила Екатерина Крук. Она работает с варшавского офиса.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин.

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"Мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook", – рассказал Золотухин.

Катерина Крук

Екатерина Крук

Он также добавил, что Екатерина известный эксперт по вопросам информационного пространства. Она также является спикером популярных конференций по дезинформации.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", – отметил он.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Facebook
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