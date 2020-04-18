В Facebook появится новая реакция на сообщения из-за COVID-19: как выглядит лайк

В соцсети Facebook появится новая реакция на сообщения и заметки. Это – смайлик, обнимающий сердечко. Таким образом в соцсети пытаются поддержать людей во время пандемии COVID-19.

"Заботливый лайк" создали для выражения поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом написал менеджер по техническим коммуникациям Facebook Александр Войка в своем твиттере.

Это интересно Hobbi в Facebook: соцсеть запускает экспериментальную платформу

Мы запускаем новые реакции заботы в Facebook и Messenger как способ поддержать друг друга в эти сложные времена. Мы надеемся, что эти реакции дадут людям новые способы продемонстрировать свою поддержку во времена пандемии,

– отметил он.

Заметим, что "заботливый лайк" будет доступен в компьютерной и мобильной версии, а в Messenger будет другая реакция – анимированное сердце, что бьется.

Обе реакции-лайки будут доступны для пользователей уже со следующей недели.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw — Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

Что известно о пандемии коронавируса в мире: