В Facebook появится новая реакция на сообщения из-за COVID-19: как выглядит лайк
В соцсети Facebook появится новая реакция на сообщения и заметки. Это – смайлик, обнимающий сердечко. Таким образом в соцсети пытаются поддержать людей во время пандемии COVID-19.
"Заботливый лайк" создали для выражения поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом написал менеджер по техническим коммуникациям Facebook Александр Войка в своем твиттере.
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Мы запускаем новые реакции заботы в Facebook и Messenger как способ поддержать друг друга в эти сложные времена. Мы надеемся, что эти реакции дадут людям новые способы продемонстрировать свою поддержку во времена пандемии,
– отметил он.
Заметим, что "заботливый лайк" будет доступен в компьютерной и мобильной версии, а в Messenger будет другая реакция – анимированное сердце, что бьется.
Обе реакции-лайки будут доступны для пользователей уже со следующей недели.
Что известно о пандемии коронавируса в мире:
- Вспышка заболевания началась в декабре 2019 года в китайском городе-миллионнике Ухань, что в провинции Хубэй.
- В ВОЗ распространение COVID-19 признали пандемией 11 марта 2020 года.
- Вирус передается преимущественно при близких контактов и воздушно-капельным путем, а также через зараженные поверхности. Среди распространенных симптомов: лихорадка, кашель, одышка. Осложнения могут включать воспаление легких и острый респираторный дистресс-синдром.
- Особую опасность инфекция представляет для пожилых людей и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания. Не существует вакцины и противовирусных препаратов. Больных лечат симптоматически.
- По состоянию на 18 апреля в мире на коронавирус заболели более 2 миллионов человек, умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 154 350 человек.