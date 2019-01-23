В Gmail появилось несколько новых функций: как их настроить

В электронной почте Gmail появится несколько новых функций. Одна из самых интересных – это возможность загружать письма. Кроме того, у пользователей появится кнопка для вычеркивания, а также возможность отменить и повторить сообщение.

Эта информация появилась в блоге Gmail.

Так, сообщение можно будет загружать вместе со вложенными документами или изображениями. Эти сообщения можно будет добавлять и пересылать в письмах как вложения.

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Как это сделать:

Пользователь должен зайти в меню работы с письмом (кнопка с тремя точками) и выбрать опцию "Загрузить сообщение".

Новая функция в Gmail

Еще одна новая функция – это возможность писать зачеркнутым текстом. В панели редактирования текста появились еще две кнопки, которые отменяют и возвращают действие.

Пока эти обновления не доступны для пользователей. Доступ должен появиться к 25 января.

Обновление станет доступно к 25 января

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