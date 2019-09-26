В Google Chrome появятся новые офлайн-игры

Браузер Google Chrome известен своими пасхалками – в частности, встроенная игра Chrome dino, которая запускается при отсутствии интернет-соединения. Недавно в сети появилась информация о дальнейшем развитии игровой начинки Chrome: появление культовой "Змейки" и других популярных тайтлов.

Что известно о разработке? Как сообщает известный интернет-ресурс 9to5Google со ссылкой на портал ChromeStory, в новых сборках браузера Google появился многообещающий код.

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По данным источника, специальная страница Chrome под кодовым названием joy будет представлять собой игровой хаб, встроенный прямо в браузер.

Разработка, вероятно, в первую очередь предназначена для Android-версии Chrome – страница будет представлять собой меню прокрутки с иконками различных игр.



В Google Chrome появится игра " Змейка"

Первые игры и дата запуска. По имеющейся информации, одними из первых браузерных релизов" станут знаменитая "Змейка" и PROXX. Дата возможного анонса новой функции и подробный список новых встроенных в Chrome игр неизвестны.

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