В Google Lens появились новые полезные функции

Приложение Google Lens используется для распознавания объектов с помощью камеры и помогает быстро найти нужную информацию о том, что "видит" смартфон. С очередным апдейтом приложение Google получило несколько полезных функций, способных расширить список возможностей Android-смартфонов.

Новая версия Lens не только копирует отсканированный текст в буфер обмена смартфона, но и может отправить его на ПК с установленным браузером Chrome последней версии. Для этого оба устройства должны быть зарегистрированы в одной учетной записи Google, говорит xda-developers.

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Расширенные возможности Google Lens

Кроме того, пользователям больше не нужно открывать отдельное приложение, чтобы найти значение слова или словосочетание. Теперь после выделения текста в Google Lens, можно свайпом потянуть вверх вкладку поиска Google и сразу получить нужную информацию.

В обновленной версии программы также появилась возможность прослушать любой отсканированный иностранный текст. С помощью этой функции пользователь может услышать корректную произношение незнакомых слов.

По заявлению Google, новые функции уже доступны пользователям Android, дата выхода апдейта для iOS-версии приложения будет объявлена позже.

Видео демонстрирует новые возможности Google Lense:

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