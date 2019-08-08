В Google Maps стала доступна функция дополненной реальности

59 Читати новину українською
Новая функция в Google Maps
Новая функция в Google Maps / unsplash.com

С 8 августа в сервисе Google Maps стала доступна новая интересная функция – дополненная реальность. Ранее эту функцию могли использовать только владельцы Pixel и Local Guides.

Как передает Mashable, с 8 августа бета-версия стала доступна для всех пользователей устройств на iOS и Android. Единственное условие, чтобы смартфон мог поддерживать функцию дополненной реальности.

Интересно: Рейтинг лучших антивирусов для Windows

Детали. Функция имеет название Live View. Она направляет пользователей Google-карт стрелками и названиями улиц в режиме реального времени. Пока эта функция действует только в тех местах, где доступен просмотр улиц.

Как запустить функцию. Пользователь должен просто включить и навести камеру, она определит его местонахождение и стрелками укажет путь.

Кроме того, в Live View доступны услуги по проверке и сравнению стоимости рейсов и рекомендации относительно отелей и ресторанов для бронирования поездки.

Карта направляет пользователя стрелками

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
867
Теги: Новости Техно Техно Интернет Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
8 августа 10:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 4917
Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
8 августа 00:25 Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена
259
Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
7 августа 23:11 Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
178
Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
6 августа 22:24 Лучшие смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
337
Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X
6 августа 16:04 Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X
Ірина Полицька 8682
Новости
Больше новостей
Залиште відгук