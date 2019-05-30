В Google научили нейросеть создавать видео из двух кадров

7 Читати новину українською
В Google научили нейросеть создавать видео из двух кадров
В Google научили нейросеть создавать видео из двух кадров / Фото из свободных источников

Нейросети уже научились самостоятельно анимировать статические изображения и даже улучшать качество старых видео. Однако это не все, на что способен искусственный интеллект: исследовательское подразделение Google по работе с ИИ анонсировал новый алгоритм, который дорисовывает видеоряд на основе первого и последнего кадров.

Как работает нейросеть? Как сообщается на сайте arxiv.org, разработанная сотрудниками поискового гиганта нейросеть состоит из трех компонентов.

Читайте также: Как в фантастическом фильме: IKEA разработала технологию, которая сканирует мозг покупателей

Декодер двумерного изображения конвертирует входные данные в специальный формат для анализа, генератор скрытого трехмерного представления учится на основе полученной информации, а видеогенератор декодирует полученную информацию в новые кадры будущего видео.

Суть эксперемента. Чтобы проверить работу технологии, разработчики сжали три набора кадров до разрешения 64x64 пикселя. Каждый образец содержал в общей сложности 16 кадров, 14 из которых надо было создать искусственному интеллекту.


Кадры сгенерированные искусственным интеллектом

Исследователи запускали алгоритм 100 раз для каждой пары исходных изображений, при этом обучение нейросети заняло около 5 дней с использованием видеокарты NVIDIA Tesla V100. В результате сгенерированные последовательности соответствовали заданным начальным и конечным кадрам и были похожи по стилю.

Каковы перспективы у нейросети? В перспективе, по словам разработчиков, алгоритм может стать полезным инструментом для генерации видео на основе минимального набора входной информации.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Про Зеленского, Коломойского и выборы в Раду: эксклюзивное интервью с Саакашвили
сегодня
505
Теги: Новости Техно Техно Google Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
28 мая 11:49 Скандал с Huawei: самые важные события за прошедшую неделю
1413
Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
27 мая 21:07 Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат
Ірина Полицька 206
Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
27 мая 10:00 Меньше грязи – больше свежести: как не прогадать с выбором кондиционера
107
Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
26 мая 18:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
Ірина Полицька 1238
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
25 мая 18:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 361
Новости
Больше новостей
Залиште відгук