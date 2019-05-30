В Google научили нейросеть создавать видео из двух кадров

Нейросети уже научились самостоятельно анимировать статические изображения и даже улучшать качество старых видео. Однако это не все, на что способен искусственный интеллект: исследовательское подразделение Google по работе с ИИ анонсировал новый алгоритм, который дорисовывает видеоряд на основе первого и последнего кадров.

Как работает нейросеть? Как сообщается на сайте arxiv.org, разработанная сотрудниками поискового гиганта нейросеть состоит из трех компонентов.

Читайте также: Как в фантастическом фильме: IKEA разработала технологию, которая сканирует мозг покупателей

Декодер двумерного изображения конвертирует входные данные в специальный формат для анализа, генератор скрытого трехмерного представления учится на основе полученной информации, а видеогенератор декодирует полученную информацию в новые кадры будущего видео.

Суть эксперемента. Чтобы проверить работу технологии, разработчики сжали три набора кадров до разрешения 64x64 пикселя. Каждый образец содержал в общей сложности 16 кадров, 14 из которых надо было создать искусственному интеллекту.



Кадры сгенерированные искусственным интеллектом

Исследователи запускали алгоритм 100 раз для каждой пары исходных изображений, при этом обучение нейросети заняло около 5 дней с использованием видеокарты NVIDIA Tesla V100. В результате сгенерированные последовательности соответствовали заданным начальным и конечным кадрам и были похожи по стилю.

Каковы перспективы у нейросети? В перспективе, по словам разработчиков, алгоритм может стать полезным инструментом для генерации видео на основе минимального набора входной информации.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно