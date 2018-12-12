В Google объяснили, почему на запрос "idiot" поисковик показывает Трампа

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Трамп - идиот: в Google объяснили почему Трамп "идиот"
Почему Дональд Трамп "идиот" - объяснение Google / http://nk.org.ua/

Гендиректора всемирной поисковой системы Google Сундара Пичай пригласили на слушания в Конгресс США, так как поисковик при запросе "idiot" показывает фото американского президента Дональда Трампа.

Соответствующий вопрос задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен.

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"Если ввести в поиск слово идиот, он выдаст фотографии Дональда Трампа. Я только что это сделала, как такое происходит?" – спросила Лофгрен.

Гендиректор Google Сундара Пичай отверг обвинения в политической предвзятости и заявил, что сотрудники компании не управляют результатами поиска вручную.

Трамп США ідіот Білий дім Google
Google выдает изображение Трампа на запрос "Idiot"

Когда пользователи вводят слово, поисковик сканирует миллионы страниц результатов, автоматически сортирует их по двум сотнями параметров, включая популярность, актуальность и свежесть.

15% результатов поиска, которые выдает Google, мы раньше их не видели. Это работает очень масштабно. Мы вручную никак не влияем на поиск,
– сказал генеральный директор компании Google Сундар Пичай.

Напомним, еще летом интернет-пользователи заметили, что Google показувае фотографии Трампа по запросу "idiot". Тогда это объяснялось тем, что на отражение результатов повлияли пользователи портала Reddit, которые начали выкладывать фотографии американского президента с этой подписью, а также публикации в крупных американских и британских СМИ.

Теги: Новости США Техно Интернет Дональд Трамп Google
Источник: 24 канал
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