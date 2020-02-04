24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Google Play обнаружили 24 опасных приложения, которые загрузили почти 400 миллионов раз

16 Читати новину українською
Опасные приложения в Google Play, которые могут получить контроль над гаджетами / smartphonetopdelinha

Недавно эксперты ESET заявили, что 99% всех мобильных вирусов ориентированы на Android устройства. Очередным подтверждением этого является отчет, согласно которому в Google Play находилось 24 приложения с миллионами загрузок. Все они признаны потенциально опасными для пользователей.

О каких именно приложениях идет речь

Не пропустите: Из-за сбоя в работе Google Photos пользователи получили частные видео других людей

Список приложений разнообразен: среди них есть игры, браузеры, календари, лаунчер, файловые менеджеры, прогнозы погоды, антивирусы, VPN-сервисы и другие утилиты. Все они выпускались шестью различными разработчиками, но расследование показало, что последние связаны с одной китайской компанией Shenzhen HAWK.


Перечень опасных приложений, которые могут получить контроль над вашим устройством

Экспертов по безопасности насторожил тот факт, что все эти программы спрашивают слишком много разрешений, не связанных с их деятельностью. Да, шесть из них нуждаются в доступе к телефону, автоматически позволяет совершать звонки и отправлять сообщения даже без ведома пользователя.

15 приложений требуют доступа к GPS, чтобы определять местоположение пользователей и личных данных на устройстве. На этом запрашиваемые разрешения не заканчиваются.

В совокупности несколько таких программ получают практически полный контроль над устройством и могут передавать данные на удаленные серверы. В качестве примера, они могут отслеживать места, которые посещают пользователи, чтобы предлагать им потом соответствующую рекламу. По словам специалистов, это самое легкое, что может случиться.

Как решили проблему с опасными приложениями

Google уже отреагировала на эту ситуацию, и большинство программ было удалено с Google Play за нарушение правил магазина. Однако они все еще могут распространяться через сторонние ресурсы и продолжать работать на устройствах.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
89110
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Приложения Google Play Google Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:07 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 2981
3 февраля 11:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
80887
3 февраля 09:04 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
Євгенія Мазур 419
2 февраля 22:03 6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен
Ірина Полицька 463
2 февраля 16:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 386
Новости
Больше новостей
Залиште відгук