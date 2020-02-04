В Google Play обнаружили 24 опасных приложения, которые загрузили почти 400 миллионов раз

Недавно эксперты ESET заявили, что 99% всех мобильных вирусов ориентированы на Android устройства. Очередным подтверждением этого является отчет, согласно которому в Google Play находилось 24 приложения с миллионами загрузок. Все они признаны потенциально опасными для пользователей.

О каких именно приложениях идет речь

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Список приложений разнообразен: среди них есть игры, браузеры, календари, лаунчер, файловые менеджеры, прогнозы погоды, антивирусы, VPN-сервисы и другие утилиты. Все они выпускались шестью различными разработчиками, но расследование показало, что последние связаны с одной китайской компанией Shenzhen HAWK.



Перечень опасных приложений, которые могут получить контроль над вашим устройством

Экспертов по безопасности насторожил тот факт, что все эти программы спрашивают слишком много разрешений, не связанных с их деятельностью. Да, шесть из них нуждаются в доступе к телефону, автоматически позволяет совершать звонки и отправлять сообщения даже без ведома пользователя.

15 приложений требуют доступа к GPS, чтобы определять местоположение пользователей и личных данных на устройстве. На этом запрашиваемые разрешения не заканчиваются.

В совокупности несколько таких программ получают практически полный контроль над устройством и могут передавать данные на удаленные серверы. В качестве примера, они могут отслеживать места, которые посещают пользователи, чтобы предлагать им потом соответствующую рекламу. По словам специалистов, это самое легкое, что может случиться.

Как решили проблему с опасными приложениями

Google уже отреагировала на эту ситуацию, и большинство программ было удалено с Google Play за нарушение правил магазина. Однако они все еще могут распространяться через сторонние ресурсы и продолжать работать на устройствах.

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