24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Google Play появится функция для любителей игровых новинок

14 Читати новину українською
Play Store придержит важную функцию / multimediosplaymultimediosplay

Разработчикам популярного форума XDA удалось обнаружить ранее неанонсированную функцию в магазине приложений Play Store. По замыслу Google, она позволит получать игровые новинки и программы в течение нескольких минут после их публикации в Google Play.

Какую функцию добавит Google

К теме: Google вернет в Android долгожданную функцию записи звонков

Говорится о функции автоматической загрузки приложений и игр, на которые была предварительно оформлена регистрация. Вместо обычного напоминания о доступности приложения в Google Play можно будет настроить смартфон таким образом, чтобы новый релиз загрузился на устройство сразу после публикации в магазине. Соответствующие строки кода были обнаружены в свежей бета-версии программы.

Напоминание о приложении

Сама возможность предварительной регистрации в магазине появилась еще в 2015 году. Владельцы Android-устройств тогда получили возможность подписаться на программы и игры, выход которых ожидается, чтобы оперативно узнавать об их релизе. Если Google все-таки решится добавить новую функцию в свой магазин, то дальнейшее установление новинок будет происходить автоматически.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Снег и метели накроют Украину 30 – 31 января: выпадет до 30 сантиметров снега
сегодня
12353
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Игры Google Play Android
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
44
сегодня 10:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4080
28 января 21:13 Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить
Назар Токар 76
28 января 16:03 6 интересных девайсов Xiaomi до 2 тысяч гривен
Ірина Полицька 196
28 января 14:04 Как защитить персональные данные и технику от хакеров: правила, которые должен знать каждый
Ірина Полицька 2264
Новости
Больше новостей
Залиште відгук