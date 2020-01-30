В Google Play появится функция для любителей игровых новинок

Разработчикам популярного форума XDA удалось обнаружить ранее неанонсированную функцию в магазине приложений Play Store. По замыслу Google, она позволит получать игровые новинки и программы в течение нескольких минут после их публикации в Google Play.

Какую функцию добавит Google

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Говорится о функции автоматической загрузки приложений и игр, на которые была предварительно оформлена регистрация. Вместо обычного напоминания о доступности приложения в Google Play можно будет настроить смартфон таким образом, чтобы новый релиз загрузился на устройство сразу после публикации в магазине. Соответствующие строки кода были обнаружены в свежей бета-версии программы.

Напоминание о приложении

Сама возможность предварительной регистрации в магазине появилась еще в 2015 году. Владельцы Android-устройств тогда получили возможность подписаться на программы и игры, выход которых ожидается, чтобы оперативно узнавать об их релизе. Если Google все-таки решится добавить новую функцию в свой магазин, то дальнейшее установление новинок будет происходить автоматически.

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