В Google Play появится новая функция: что об этом известно

Из-за большого количества низких по качеству приложений и сотни клонов магазин Google Play превращается в настоящую свалку. Однако вскоре поиск контента и навигация по магазину станут еще более раздражающими.

Поисковый гигант предупредил разработчиков, что уже в сентябре 2019 года в Google Play видео начнут воспроизводиться автоматически, сообщает Android Police.

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В связи с этим авторам приложений необходимо убедиться, что их ролики соответствуют новым требованиям.

Разработчики должны отключить монетизацию видео на странице приложения до 1 ноября 2019 года, иначе видео будет заблокировано. В сентябре 2019 года видео в Google Play начнут воспроизводиться автоматически. Так пользователям будет проще найти нужный контент,

– отметили в Google.

"В монетизированных записях может появляться реклама, которая мешает пользователям. К таким видео относятся ролики с монетизацией на YouTube, а также ролики, в которых есть контент, защищенный авторским правом", – добавили в компании.



Google Play ждут изменения

Какие видео нужно заменить? Чтобы видео не заблокировали, разработчикам необходимо отключить монетизацию, убрать контент, защищенный авторским правом, и обновить URL на конкретное YouTube-видео.

Проморолики отображаются перед скриншотами на странице приложения и в рекламных областях Google Play. С сентября эти видео будут запускаться автоматически при открытии страницы.

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Как это повлияет на пользователей? Очевидно, что это повлияет на потребление трафика и будет дополнительно нагружать процессор. Пока не ясно, смогут ли пользователи отключить эту функцию.

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