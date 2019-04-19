В Google Play Store появилась интересная функция, которая поможет экономить

Компания Google решила помочь пользователям Android контролировать расходы на приложения в магазине Play Store. Новая функция может ограничивать бюджет, напоминая пользователю о его траты.

Как сказано в блоге компании, этот лимит не отменяет презентацию, только предупреждает о превышении суммы, выделенной на покупку приложений и контента этого месяца.

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Как настроить функцию

Открываем Play Store Слева выбираем "Меню", а далее "Учетная запись" Нажимаем "История покупок" Выбираем "Установить бюджет" Вводим сумму и нажимаем "Сохранить".

Чтобы отказаться от контроля затрат, необходимо нажать "Удалить бюджет" на этом же экране.

Когда эта функция будет доступна для пользователей, пока не сообщили.

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