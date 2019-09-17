В Google произошел масштабный сбой: что об этом известно

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В Google произошел масштабный сбой 17 сентября 2019 - что известно
В Google произошел масштабный сбой / unsplash

Утром 17 сентября в работе поисковой системы Google произошел масштабный сбой. Проблемы с поисковиком началась около 3 часов ночи и продолжаются до сих пор. К слову, украинцы также пострадали от сбоев в работе сервиса.

По данным сайта Downdetector, больше всего жалоб о проблемах в работе поисковика Google поступило из США, Японии и Австралии.

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Часть людей жаловалась, что у них www.google.com не работает ни на телефоне, ни на компьютере. Другие заметили ошибку сервера – именно такие сообщения стали приходить при попытке выполнить поисковый запрос.


Карта сбоев в работе Google


От сбоев в Google больше всего пострадали такие украинские города: Киев, Харьков, Ровно

Были жалобы и на то, что Google работает только в приложении и то частично, например, не загружаются картинки. А вот в браузере Chrome у многих вылезало оповещение об отсутствии интернет-подключения.

При этом утром 17 сентября в YouTube стало невозможно получить код для вставки видео – он просто не отображается.


Карта сбоев в работе YouTube

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Теги: Техно Новости Техно Google Интернет YouTube
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