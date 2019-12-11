В Google рассказали, как поисковик научился "понимать" запросы пользователей

Использование Google – один из самых популярных способов поиска информации в интернете. Но за кажущейся простотой интерфейса популярного сервиса скрывается куда более сложный механизм, способный распознать даже самый нетипичный запрос.

В официальном блоге компании вице-президент "Google поиска" рассказал, как разработчикам поискового гиганта удалось научить систему понимать "разговорный язык" пользователей.

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Топменеджер Google Панду Найак отметил, что в течение 15 лет работы над "Google Поиском" он постоянно встречался с тем, что пользователи регулярно вводят все новые и новые запросы, 15% которых были абсолютно незнакомы системе. По его словам, люди по-прежнему пользуются запросами, состоящими из набора ключевых слов, думая, что системе так будет легче их понять.

Машинное обучение

Существенно поднять качество распознавания запросов компании позволило привлечение технологий машинного обучения. Google назвала этот период "величайшим прорывом за последние пять лет и грандиозным успехом за всю историю существования поисковика". Для обучения программисты использовали технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке BERT, что использует нейронные сети. Искусственный интеллект научился не только обрабатывать отдельные слова, но и понимать контекст фразы целиком.

Тензорные процессоры

В связи с ростом сложности поисковых запросов Google пришлось использовать специальные тензорные процессоры – они смогли обеспечить компанию необходимой вычислительной мощностью для анализа актуальной информации. Их использование и привлечение нейронных сетей позволило "Google Поиску" лучше понимать длинные запросы, а также запросы с предлогами.

В Google также рассказали, что поисковая система научилась распознавать запросы, уделяя внимание деталям. Приоритетной задачей поискового сервиса остается максимально точное распознавание запросов пользователя, и компания продолжает активно работать в этом направлении.

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