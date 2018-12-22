В Google рассказали об эксклюзивных функциях камеры на смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL

Инженеры компании Google приоткрыли одну из тайн смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL. Не секрет, что поисковый гигант делает ставку на программное обеспечение, которое сочетает в себе множество фирменных технологий, таких как Night Sight, Photomode, Top Shot и другие.

Именно про одну из этих функций Google рассказала в своем официальном блоге, передает 4PDA.

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Top Shot – обновленная версия функции Motion Photo, нашла применение в старых моделях устройств линейки Pixel. При активации этой функции или при переключении камеры в автоматический режим, она снимает короткий видеоклип во время съемки очередного кадра, затем делит его на отдельные фотографии, предлагая владельцу удобный.

Подобным образом реализована технология Live Photos на iPhone, но в устройствах от Apple она активируется, если было замечено движение в кадре, – в Google же она срабатывает автоматически.



Google Pixel 3 и Pixel 3 XL получили несколько интересных функций

В блоге разработчиков говорится, что за полторы секунды до и после нажатия на кнопку "затвора" Top Shot позволяет сделать до 90 изображений с высоким разрешением, из которых сохранятся два альтернативных снимка и один оригинал, после чего пользователь может выбрать из них наиболее подходящий.

Специальная разработка Visual Core применяется для обработки лучших альтернативных снимков в Pixel 3. Для их создания в смартфонах Google используется специальный алгоритм компьютерного зрения, который анализирует освещение, эмоции присутствующих в кадре людей, закрыты или открыты у них глаза, улыбаются ли они и не размыт ли фон и так далее.

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Затем обученная нейронная сеть отбирает подходящие по всем критериям снимки, при этом далеко не всегда отдавая приоритет лишь снимкам, отобранным только по анализу лица. Например, учитывается и тот момент, есть ли между двумя кадрами значительные отличия, вызванные движением, размытие и другие факторы, влияющие на качество снимка. Во внимание также принимаются автоматическая экспозиция, автофокус и автобаланс.



Google Pixel 3 и Pixel 3 XL получили улучшенную камеру

Чтобы улучшить работу алгоритма, инженеры протестировали его на сотнях добровольцев, чье мнение также учитывалось при создании технологии Night Sight. Это позволило максимально улучшить качество снимков на Pixel 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Диагональ: 5,5 дюймов

Разрешение: 1080 x 2160 пикселей

Тип: P-OLED Диагональ: 5,5 дюймов Разрешение: 1080 x 2160 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 12.2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп + 8 Мп

Основная: 12.2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп + 8 Мп Аккумулятор 2 915 мАч

2 915 мАч Операционная системаAndroid 9.0 Pie

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