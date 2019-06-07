В Google санкции против Huawei назвали угрозой для США

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Google против санкций в отношении Huawei
Google против санкций в отношении Huawei / asia.nikkei.com

В американской корпорации Google выступили с критикой инициативы правительства США о внесении китайского производителя Huawei в черный список. В поисковике отмечают, что существует риск относительно национальной безопасности США в случае продления санкций против китайского гиганта.

Как пишет издание Financial Times, что свои опасения Google передал в Белый Дом.

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"Google предупредил администрацию Трампа о рисках поставить под угрозу национальную безопасность США в случае продолжения экспортных ограничений в отношении Huawei, так как технологическая группа стремится продолжать вести бизнес с китайской компанией, занесенной в черный список", – пишет издание.

Журналисты ссылаются на информацию из трех источников. Они заявляют, что высокопоставленные руководители Google подталкивают американских чиновников освободить Huawei от запрета на экспорт без лицензии, одобренной Вашингтоном.

Санкции против Huawei: что об этом известно? Недавно Министерство торговли США включило компанию в "черный список" и запретило деятельность на территории страны. После этого многие американские технологические компании заявили о приостановлении сотрудничества с китайским производителем. Среди них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance и SD Association. Microsoft удалила Huawei из списка партнеров.

Производителю дали 90-дневную отсрочку, которая заканчивается 19 августа. После этого компании грозит полный запрет на ведение бизнеса в США.

При этом представители бизнеса критикуют такое решение. Так, основатель компании ARM Герман Хаузер заявил, что из-за санкций могут пострадать ARM, Google и вообще вся американская индустрия.

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Теги: Техно IT-бизнес Скандал c Huawei Huawei Google
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