В Google сделали неоднозначный комментарий относительно сбора информации своих пользователей

Как считает генеральный директор Google Сундар Пичаи, владельцы устройств, работающих на Android, прекрасно знают, какими данными они вольно или невольно делятся с возглавляемой им компанией. Однако, по его словам, Google не стремится скрыть от пользователей объемы информации, собираемой о них, и делает этот процесс максимально прозрачно и в то же время не нарушает законы о персональных данных.

Такое заявление руководитель поискового гиганта сделал во время выступления перед членами Палаты представителей Конгресса США, передает AndroidInsider.

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Google в полной мере осознает всю ответственность, которая на него ложится в результате сбора данных пользователей. Поэтому компания придерживается общепринятых принципов хранения и обработки столь чувствительной информации, защищая ее от утечек и несанкционированного использования со стороны третьих лиц. Прозрачность и ответственность – вот условия, на которых Google взаимодействует с данными своих клиентов,

– заметил Пичаи.

В то же время он считает, что негодование некоторых пользователей, которые узнают, какие именно данные собирает Google и как компания это делает, является следствием банальной халатности.

"Каждый сервис компании предусматривает обязательное пользовательское соглашение, которое некоторые почему-то предпочитают принимать, не читая. Но именно в нем и содержится вся необходимая информация с описанием методов сбора данных и их объемов", – подчеркивает топ-менеджер поискового гиганта.

По его словам, Google заботится о безопасности даже тех пользователей, которые имеют к нему косвенное отношение. Именно по этой причине, добавляет он, компания регулярно отправляет пользователям сообщение с просьбой пройти процедуру проверки безопасности.

"Таким образом, компания может убедиться, что данным пользователей ничего не угрожает, а их учетные записи находятся под защитой алгоритмов и антивирусных систем вроде Google Play Protect, которые отслеживают вредную деятельность сторонних программ и скриптов", – добавил Пичаи.

Напомним, недавно в Google признались, что они обнаружили программную недоработку, через которую сторонние разработчики получили доступ к данным 52,5 миллиона пользователей социальной сети Google+.

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