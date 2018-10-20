В Google создали контроллер, который из каждого сделает пианиста

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В Google создали контроллер для пианино
В Google создали контроллер для пианино / Фото из открытых источников

Разработчики из компании Google создали консоль-контроллер, который можно добавить к фортепиано. С таким приложением играть мелодию сможет даже новичок.

Об этом сообщает Engadget.

В основе системы есть две нейросети. Первая выполняет роль кодировщика, а вторая – декодировщика. Именно она преобразует нажатия клавиш контроллера в комбинации клавиш на фортепиано. Алгоритм запоминает предыдущие нажатия на клавиши контроллера и позволяет с его помощью создать осмысленную мелодию.

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"Я действительно хотел спроектировать инструмент, который мы могли бы дать человеку, который не умеет играть, и он сможет создавать музыку... Иногда чувствуется, что устройство вроде бы читает ваши мысли и играет точно ту ноту, которую вы хотите. Иногда он совсем не покоряется вам, но все-таки делает что-то разумное", – пояснил сотрудник Google Magenta Крис Донах.

Контроллер для пианино

Однако, появится ли устройство на рынке, а также сколько оно может стоить – пока не сообщают.

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Теги: Техно Гаджеты Google
Источник: Техно
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