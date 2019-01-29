В Honor не видят смысла делать гибкие смартфоны: какое объяснение

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В Honor не видят смысла делать гибкие смартфоны
В Honor не видят смысла делать гибкие смартфоны / deps.ua

Глава Honor Джордж Чжао раскритиковал идею создания гибких смартфонов, которые можно складывать. Он отметил, что компания пока не видит смысла в создании таких девайсов.

В интервью TechRadar он сообщил, что такой гаджет не несет большой ценности для пользователя.

"С технологической точки зрения это хорошо, но зачем нам складной телефон? Что пользователь может получить? Может быть, это два телефона вместе? Но это слишком толстый и неудобный гаджет. С моей точки зрения, технология должна приносить лучший опыт, улучшать обслуживание. Это важнее", – сказал Джордж Чжао.

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На чем делает акцент Honor. По словам главы бренда, они сейчас сконцентрировалась на увеличении площади экрана по отношению к передней панели. С этой целью инженеры разместили фронтальную камеру в так называемой "дырке" в экране, диаметром всего 4,5 мм.

Интересно, что Honor, является суббрендом компании Huawei. При этом последняя активно работает над созданием гибкого смартфона. В ноябре 2018 года в компании показали свой прототип такого гаджета.

 

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Теги: Huawei Смартфоны Техно
Источник: Техно
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