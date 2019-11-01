В Huawei нашли решение одной из главных проблем гибких смартфонов

После некоторых проблем с гибким смартфоном Samsung Galaxy Fold, компания Huawei отложила релиз своего гибкого устройства Mate X. Китайский вендор рассказал об особенностях дисплея долгожданного смартфона, которые обеспечат ему надежность и длительный срок эксплуатации.

Дисплей Huawei Mate X подвержен риску получения царапин и потертостей во время повседневного использования, сообщает Android Police.

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Как инженеры решили проблему? Для решения этой проблемы производитель оборудовал дисплей слоем прозрачного полиамида, разработанного южнокорейской компанией Kolon Industries. Утверждается, что благодаря своей жаропрочности и ударопрочности этот материал позволит владельцам смартфона не беспокоиться о повреждении экрана во время сборки.

Похожей защитой обладает один из первых созданных устройств Royole, а также обновленный Galaxy Fold от Samsung.

Дата старта продаж Huawei Mate X. Заметим, продажи смартфона Huawei Mate X намечены на 15 ноября.

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