В Huawei отреагировали на обвинения канадского суда: детали

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В Huawei отреагировали на обвинения канадского суда
В Huawei отреагировали на обвинения канадского суда / PBS

Недавно канадский суд опубликовал документы по делу США в отношении Huawei и финдиректора китайской компании Мэн Ваньчжоу, которую задержала канадская власть в декабре 2018 года по требованию США. Обвинения Вашингтона в отношении Мэн Ваньчжоу касаются поставок оборудования Huawei в Иран и нарушения американских санкций.

В Huawei отрицали наличие подразделений в Иране, Судане и Сирии, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Huawei CBG в Украине.

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"Нам известно, что суд Канады недавно обнародовал документы, имеющие отношение к делу Мэн Ваньчжоу. Ее адвокат утверждает, что Мэн является порядочной и честной бизнес-леди. Она никогда не принимала никаких решений, которые бы нарушали законодательство США. Мы отрицаем любые обвинения, выдвинутые против Huawei в этих обнародованных документах", – отметили в пресс-службе компании.

В свою очередь, команда юристов Huawei в США будут защищать свою правоту в суде.

Мы уверены, что американская судебная система придет к такому же выводу,
– отмечают в Huawei.

Что известно о скандале с Huawei?В середине мая Вашингтон занес Huawei в "черный список" поставщиков, а президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям вести торговлю с китайским вендором без получения специальной лицензии.

В ответ на санкции компания объявила о разработке собственной замены мобильной операционной системы Google Android.

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Теги: Новости США Новости Техно Техно Huawei Скандал c Huawei Канада IT-бизнес
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