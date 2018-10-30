В Huawei ответили на громкие заявления относительно камеры смартфона Xiaomi Mi Mix 3

Во время анонса флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3 председатель компании провокационно заявил, что камера нового устройства превосходит Huawei P20 Pro. Однако глава Huawei не замедлил с ответом на такое заявление.

Об этом сообщает SCMP.

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Однако Huawei P20 Pro по-прежнему возглавляет рейтинг DxOMark по качеству камеры. Xiaomi Mi Mix 3 находится на уровне Samsung Galaxy Note 9 и HTC U12 +, деля с ними третье место и уступая iPhone XS Max.

Несмотря на подтвержденное специалистами лидерство, глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю вступил в полемику с Xiaomi.

В ближайшее время ни один смартфон не сможет превзойти Huawei P20 Pro. Только мы сами сможем превзойти себя,

– заявил Ю в социальной сети.

Напомним, выпущенный весной Huawei P20 Pro стал первым смартфоном с тройной камерой и сразу возглавил рейтинги камер смартфонов. Представленный недавно Mate 20 Pro тоже получил тройную камеру, но работает на более мощном чипсете, однако в DxOMark его пока не тестировали.

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