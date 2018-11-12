В игре Battlefield 1 почтили память жертв Первой мировой войны

Геймеры почтили память жертв Первой мировой войны, устроив самый масштабный флешмоб в игре Battlefield 1. В одиннадцать часов одиннадцатого дня одиннадцатого месяца игроки прекратили стрельбу, ознаменовав тем самым конец вооруженного конфликта.

Об этом сообщает 4PDA.

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Геймеры, несмотря на порой негативный образ в массовом сознании, тоже не лишены благородных чувств. Они помогают товарищам, участвуют в благотворительных акциях и часто приходят на помощь нуждающимся. Не все, впрочем, готовы с такой серьезностью относиться к развлечениям и игровому сообществу, а потому благородную акцию прервали сам неуместным для такого случая способом.

Много стран бывшей Антанты отмечают 11 ноября День перемирия, установленный в честь подписания договора о завершении Первой мировой. В этом году праздник встречали с особым размахом: с момента заключения договора прошло ровно 100 лет.

В честь такого события геймеры провели особенное мероприятие и ненадолго забыли о вражде. Battlefield 1 была выбрана не случайно: действия в боевике разворачиваются именно во времена войны начала XX века. Игроки прекратили стрельбу, ознаменовав тем самым конец вооруженного конфликта.

Флешмоб в Battlefield 1 – смотрите видео

Внезапным затишьем на поле боя, увы, воспользовался один из участников битвы. Самолет открыл огонь по бездействующим фигурам на пляже. Судя по чату, он был не единственным: бойцы жаловались, что некоторые не придерживались плана и продолжили драться.

Позже пилот извинился за свои действия. Впрочем, даже несмотря на не совсем слаженную работу, акцию отметили профильные издания: задумка флешмоба была действительно достойной.

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