В игре Battlefield V появится внутриигровая валюта

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В игре Battlefield V появится внутриигровая валюта
В игре Battlefield V появится внутриигровая валюта / Фото из свободных источников

Компания Electronic Arts планирует с 18 января 2019 года ввести в игре Battlefield V внутриигровую валюту под названием Bcoin. Относительно обменного курса, то за 5 долларов или 5 евро (около 130 – 150 гривен) можно будет получить 500 монет, а сумма в 6000 Bcoin обойдется в 50 долларов или евро (около 1 350 – 1 550 гривен).

Об этом сообщает Overclockers.

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Основным назначением Bcoin будет покупка скинов персонажей, оружия, транспортных средств и другого контента, по крайней мере на первом этапе.

Battlefield V
EA введет собственную валюту в игре Battlefield V


Игровое сообщество уже успело негативно отреагировать на этот анонс. Во-первых, EA уже изрядно подмочила себе репутацию с микротранзакциями и лутбоксами на примере Star Wars Battlefront II, а во-вторых, в Battlefield V все еще не хватает контента (например, обещанного режима Battle Royale).

Battlefield V
Стоимость валюты для игры Battlefield V

Кроме того, на этапе анонса Battlefield V Electronic Arts столкнулась с критикой игроков и журналистов в связи с явным не соответствием фактов исторического проекта. Лихой экшен, брутальные коммандос, словно с обложки журнала, женщина с бионическим протезом руки – имели мало общего с сеттингом Второй Мировой войны. И пусть EA и DICE к релизу частично исправили ситуацию, предыдущее мнение уже было сформировано.


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Теги: Техно Игры Electronic Arts Battlefield
Источник: Техно
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