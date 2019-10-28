В игре Call of Duty: Modern Warfare появится Донецк и "Донбасс-Арена"

18 Читати новину українською
В игре Call of Duty: Modern Warfare появится Донецк и "Донбасс-Арена"
В игре Call of Duty: Modern Warfare появится Донецк и "Донбасс-Арена" / Фото из открытых источников

В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация Donetsk Downtown, на которой можно разглядеть украинский город Донецк. Заметим, проект от Activision и студии Infinity Ward увидел свет 25 октября на PlayStatin 4, Xbox One и PC.

Детали обновления. В Call of Duty: Modern Warfare пользователям будет доступна многопользовательская карта Donetsk Downtown, на которой одновременно смогут играть до 32 игроков. Разделение и наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями. Не будет такого, что условно "силы ДНР" сразятся с "Нацгвардией".

Читайте также: Epic Games подала иск в суд против "болтливого геймера": причины скандала

Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, напоминающий Донбасс-Арену.


Стадион в Call of Duty: Modern Warfare, который похож на "Донбасс-Арену"

Также следует отметить, что Донецк не фигурирует среди локаций сюжетной кампании, то есть каких-то заранее заготовленных сцен, связанных с городом, тоже не будет.


Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare

Трейлер новой локации в игре Call of Duty: Modern Warfare – смотрите видео

Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Кроме Донецка, в списке мультиплеерных карт является сирийское поселение и даже лондонская площадь Пикадилли.

Читайте также: Игру Cyberpunk 2077 ждет потрясающий финансовый успех, – аналитики

Объянение авторов игры. Разработчики Modern Warfare заверили, что хотят изобразить жестокость современных сражений гораздо смелее, чем обычно себе позволяют игры, но платой за это стала замена реальных стран и группировок на вымышленные. К примеру, тот же Донецк фигурирует в Call of Duty: Modern Warfare под названием Верданськ.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня
39783
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Шахтер Футбол Спорт Новости Донецка Новости Техно Игры
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26 октября 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
38710
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
Ірина Полицька 269
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 376
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 233
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 724
Новости
Больше новостей
Залиште відгук