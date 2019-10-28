В игре Call of Duty: Modern Warfare появится Донецк и "Донбасс-Арена"

В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация Donetsk Downtown, на которой можно разглядеть украинский город Донецк. Заметим, проект от Activision и студии Infinity Ward увидел свет 25 октября на PlayStatin 4, Xbox One и PC.

Детали обновления. В Call of Duty: Modern Warfare пользователям будет доступна многопользовательская карта Donetsk Downtown, на которой одновременно смогут играть до 32 игроков. Разделение и наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями. Не будет такого, что условно "силы ДНР" сразятся с "Нацгвардией".

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Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, напоминающий Донбасс-Арену.



Стадион в Call of Duty: Modern Warfare, который похож на "Донбасс-Арену"

Также следует отметить, что Донецк не фигурирует среди локаций сюжетной кампании, то есть каких-то заранее заготовленных сцен, связанных с городом, тоже не будет.



Скриншот из игры Call of Duty: Modern Warfare

Трейлер новой локации в игре Call of Duty: Modern Warfare – смотрите видео

Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Кроме Донецка, в списке мультиплеерных карт является сирийское поселение и даже лондонская площадь Пикадилли.

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Объянение авторов игры. Разработчики Modern Warfare заверили, что хотят изобразить жестокость современных сражений гораздо смелее, чем обычно себе позволяют игры, но платой за это стала замена реальных стран и группировок на вымышленные. К примеру, тот же Донецк фигурирует в Call of Duty: Modern Warfare под названием Верданськ.

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