В игре Fallout 76 будет много "невероятных" багов

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В игре Fallout 76 будет много "невероятных" багов
В игре Fallout 76 будет много "невероятных" багов / Фото из открытых источников

Разработчики игры Fallout 76 выпустили важное обновление для всех фанатов серии. Геймерам уже не привыкать к большому количеству недоработок в новых релизах Bethesda, очевидно, и новый постапокалиптический шутер не обойдется без багов.

Об этом сообщает PCGamer.

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В опубликованном в Twiiter сообщении разработчики рассказали, что во время создания новой Fallout у них было множество опасений, как многопользовательский тайтл воспримут геймеры. По словам Bethesda, новинка выйдет невероятно масштабной, с множеством инновационных по меркам серии механик. И конечно же, не обойдется она без всяких "невероятных" багов.

О некоторые разработчики знают, а о других даже не подозревают, так как те могут проявиться при абсолютно непредвиденных обстоятельствах. Поэтому авторы просят игроков отнестись с пониманием и помочь им довести Fallout 76 до ума.

Некоторые из багов нам известны. Например, есть территории, где производительность требует оптимизации. Но есть и проблемы, о которых мы не подозреваем. Нам нужна ваша помощь в их поиске и советы по методам их исправления. Мы будем рассматривать все отзывы и сейчас, и после релиза,
– говорится в сообщении Bethesda Softworks.

Релиз Fallout 76 запланирован на 14 ноября этого года для PC, PlayStation 4 и Xbox One. С 23 октября те, кто оформили предварительный заказ, смогут принять участие в бета-тесте на Xbox One, а 30 октября к ним присоединятся обладатели PlayStation 4 и персональных компьютеров.

Трейлер игры Fallout 76 – смотрите видео

 

Что такое Fallout 76?
Это первая игра вселенной Fallout с акцентом на онлайн. В ней геймеры смогут исследовать огромный открытый мир, где игрокам предстоит выживать, выполняя квесты и строя поселения.

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Теги: Игры Техно
Источник: Техно
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