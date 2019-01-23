В игре Fortnite Battle Royale появился снеговик: что он умеет

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В игре Fortnite Battle Royale появился снеговик
В игре Fortnite Battle Royale появился снеговик / Скриншот с видео

"Королевская битва" Fortnite получила обновление, с которым у шутере появился "Скрытый снеговик". Этот предмет позволяет геймеру скрыться на поле боя или отвлечь противника.

Об этом сообщает Eurogamer.

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Если выбрать его в инвентаре и нажать на кнопку основной атаки, игрок метнет снаряд и создаст снеговика, который разрушается. А при активации дополнительной атаки под снеговика удастся замаскироваться. Всего в него 100 единиц прочности, и он служит щитом для тех, кто в нем исчезнет.

Пользоваться снеговиком не очень удобно из-за того, что при маскировке нельзя переходить в режим строительства или выбирать в инвентаре иной предмет. В противном случае снежная конструкция разрушится, а вот передвигаться при использовании снеговика можно любыми способами. Новый предмет спрятан в зданиях, сундуках и ламах с припасами и появляется наборами по 5 штук.

В Fortnite появился "Скрытый снеговик" – смотрите видео

Также с обновлением с Fortnite исчезли квадрометы, карманная крепость и присоски. При этом Epic Games запустила очередной временный режим "Снайперская дуэль", где используется только оружие с прицелом, в том числе впервые добавлена снайперская винтовка с глушителем.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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