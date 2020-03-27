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В игре Half-Life: Alyx обнаружили отсылку к Death Stranding Хидео Кодзимы

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Дружба между популярными студиями часто приводит к появлению необычных кроссоверов или "пасхалок". Одну из таких разработчики оставили в свежей VR-приключении Half-Life: Alyx.

Что нашли геймеры

Интересно Геймер запустил Half-Life: Alyx без устройства виртуальной реальности

Перевязанную желтой лентой коробку с логотипом компании Bridges из игры Death Stranding аккуратно положили на полку в восьмом разделе под названием "Плен".


Скриншот из игры Half-Life: Alyx

Пользователи Reddit отметили, что с ней действительно можно взаимодействовать, как и с большинством предметов в Half-Life: Alyx, однако какого-либо скрытого смысла в отсылке к Death Stranding они не нашли даже после длительных манипуляций.

Сотрудничество двух студий

О коллаборации Valve с Kojima Production стало известно еще в начале марта. Тогда студия Хидео Кодзимы назвала точную дату релиза Death Stranding на персональных компьютерах, а также объявила, что в ней появятся косметические предметы в стиле Half-Life, в том числе хедкраб-шапка.

О соответствующей "пасхалке" в Half-Life: Alyx стало известно только после выхода приключения в виртуальной реальности, который состоялся 23 марта.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Valve Игры Техно
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