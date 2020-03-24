В игре Plague Inc. появился новый режим: теперь человечество можно спасать от вируса
Игра-стратегия Plague Inc. снова стала популярной после всплеска коронавируса. Раньше суть игры состояла в том, чтобы заразить человечество каким-то вирусом. Герой побеждает тогда, когда все люди умрут.
Однако, сейчас разработчики из студии Ndemic Creations решили добавить еще один режим борьбы с вирусом, передает ресурс Wccftech.
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Детали
Обновление добавит в игру возможность спасти мир от вспышки смертельно опасной болезни. То есть игроку нужно действовать в обратном порядке. Интересно, что новое дополнение Ndemic Creations создает в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.
"Игрокам придется следить за прогрессом болезни, укреплять системы здравоохранения, контролировать такие меры, как карантин, социальное дистанцирование, закрытие государственных учреждений, сортировка больных", – рассказали разработчики.
Также Ndemic Creations сделали пожертвование для ВОЗ.
Будущее обновление будет бесплатным для всех владельцев Plague Inc.. Когда оно станет доступным, пока не сообщают.
Plague Inc.: видеотрейлер игры
Что известно о Plague Inc? Это популярный мобильный симулятор. Игроку нужно заразить вирусом весь мир и уничтожить популяцию на Земле. Игру выпустили в 2012 году. С тех пор ее скачали более 120 миллионов раз. При этом сейчас игра переживает новую волну популярности. Это связано со вспышкой коронавируса. В последние месяцы игра взлетела на первые позиции в чартах мобильных магазинов.
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