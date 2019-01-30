В игре Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm появится еще одна нация: детали

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В Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm появится государство Финикия
В Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm появится государство Финикия / Фото из свободных источников

Компании 2K Games и Firaxis Games анонсировали еще одну нацию, которая будет доступна пользователям в игре Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm. Разработчики представили Финикию под руководством Дидоны, основательницы и первой царицы Карфагена.

Особенности государства Финикия в игре Sid Meier's Civilization VI. Уникальная способность финикийцев – "Средиземноморские колонии" – в начале игры дает озарение, которое открывает технологию "Письменность". В городах на побережье, основанных финикийцами на одном континенте со столицей, лояльность составляет 100%. Поселенцы получают бонус к очкам передвижения (ОП) и обзора на корабле, а также не получают штрафа к ОП при посадке и высадке с корабля.

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Специальным зданием финикийцев является "Котон" – портовый район, который заменяет гавань и дешевле в строительстве. Его можно возвести только на побережье или клетках озера, прилегающих к суше. Он дает бонус к производству морских юнитов и поселенцев в этом городе. Все морские юниты в пределах города полностью восстанавливают очки здоровья за один ход.

Котон
Котон – особое здание финикийцев

Основной военной силой финикийцев является бирема – морской юнит Древнего мира, который заменяет галеру. Бирема обладает увеличенной боевой мощью и ОП. Она защищает торговых юнитов на воде от разграбления в радиусе четырех клеток.

Особенности Дидоны в Sid Meier's Civilization VI. Что касается способности самой Дидоны, то она называется "Основательница Карфагена" и позволяет Финикие переносить столицу в любой город, где есть "Котон", выполнив в этом городе уникальный проект. Дает бонус к максимуму торговых путей за строительство площади правительства и зданий на ней, а также бонус к производству при строительстве районов в городе с площадью правительства.

Представление государства Финикия в Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm – смотрите видео

Когда выйдет дополнение Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm? Отметим, что релиз дополнения Gathering Storm состоится 14 февраля. А ранее 2K Games уже представила Османскую империю, которая также появится с новым дополнением.

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Теги: Техно Игры Sid Meier's Civilization
Источник: Техно
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