В игру Rocket League могут официально добавить электрокар Tesla Cybertruck

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Tesla Cybertruck / Фото из свободных источников

С тех пор как Илон Маск официально представил свой электрокар Tesla Cybertruck к новинке приковано очень много внимания. В частности, геймеры начали создавать пользовательские моды с авто: Cybertruck уже появился в играх GTA, Minecraft и Rocket League.

Tesla Cybertruck в игре Rocket League

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Именно фанаты Rocket League обратились к Илону Маску с просьбой предоставить разработчикам лицензию на использование электрокара в игре.

Один особенно активный фанат Rocket League создал петицию, в которой обратился к Илону Маску с просьбой начать сотрудничество с Psyonix – создателями игры.

Цель одна: добавить в гонку пикап Cybertruck официально. Автор просьбы даже написал письмо в Tesla, в котором повторил свое пожелание, прикрепив наиболее яркие комментарии пользователей.

Презентация электрокара Tesla Cybertruck – смотрите видео

Реакция компании и Маска

Петиция получила успех среди фанатов игры. На момент публикации материала ее подписали почти 4500 человек. Впрочем, ни Маск, ни другие представители Tesla на нее пока не отреагировали.

С другой стороны, зная большую любовь Илона к играм, не исключено, что эксцентричный изобретатель пойдет геймерам навстречу.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Tesla Илон Маск Электромобили Авто Игры
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