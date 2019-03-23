В Индии арестовывают поклонников игры в PUBG Mobile: что об этом известно

В индийском городе Раджкот недавно запретили мобильный PlayerUnknown's Battlegrounds, из-за чего геймеров могут арестовывать прямо на улице

Полиция Раджкота арестовала по меньшей мере 10 человек с момента вступления в силу запрета на PlayerUnknown's Battlegrounds 6 марта. "Наша команда поймала этих ребят с поличным". Об этом сообщает Indian Express.

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"Они были взяты под стражу после того, как они играли в PUBG", – сказал следователь группы специальных операций Раджкота Рохит Раваль о трех юношах, которых поймали с мобильной версией королевской битвы.

Эта игра вызывает сильное привыкание, и обвиняемые были настолько увлечены игрой, что даже не заметили приближения нашей команды,

– следователь оперативной группы.

Другие города индийского штата Гуджарат также присоединились к запрету PlayerUnknown's Battlegrounds, который, как предполагается, продлится до 30 марта. Любое лицо, пойманное за игрой в популярную "королевскую битву", подлежит судебному преследованию в соответствии со статьей 118 Уголовного кодекса Индии: "Неподчинение приказу, выданного государственными служащими на законных основаниях".

Трейлер игры PUBG Mobile:

Хотя маловероятно, что кто-то будет отправлен в тюрьму только за игру в PlayerUnknown's Battlegrounds, потенциально могут наказать тех, кто отказывается прекратить играть.

Портал Eurogamer попросил разработчиков PUBG Mobile прокомментировать запреты и аресты. Сотрудник гейм-студии прокомментировал это так:

Чтобы способствовать здоровой и сбалансированной игровой среде, мы разрабатываем множество новых функций и улучшений. Они позволят нам предоставлять среду, при которой игроки смогут наслаждаться PUBG Mobile ответственным образом. Для нас большая честь иметь страстное сообщество игроков PUBG Mobile в Индии и во всем мире, и мы продолжим принимать их отзывы, чтобы сделать PUBG Mobile лучшей игрой!

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