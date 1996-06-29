В Instagram появилась функция добавления музыки в Stories

Теперь пользователи социальной сети Instagram могут добавлять в свои Stories музыку, которая доступна в библиотеке для использования новой функции.

Об этом сообщили накануне в пресс-службе Instagram.

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Разработчики отмечают, что теперь вы можете добавлять к своим Stories музыку. Для этого в меню стикеров будет доступен специальный стикер Music, который работает по аналогии стикера GIF.



Добавлять музыку можно с помощью специального стикера



В пресс-службе объясняют, что пользователь просто "тапает" на иконку, ищет нужную мелодию среди тысяч композиций, которая лучше всего подходит к настроению конкретной Stories, и публикует ее.

Теперь вы можете добавить к истории саундтрек, который лучше всего подходит к любому моменту и помогает вам показать, что вы чувствуете,

– комментируют разработчики.



Собственную историю отныне можно сопровождать любимой музыкой



Сейчас функция доступна в обновленной версии приложения в ряде стран. Поэтому вскоре она станет доступной для всех пользователей.



Разработчики добавляют, что при прослушивании песни во время отображения истории, пользователь сможет увидеть название и исполнителя, которые будут отображаться на стикере.