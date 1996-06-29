В Instagram появилась функция добавления музыки в Stories

96 Читати новину українською
В Instagram появилась функция добавления музыки в Stories

Теперь пользователи социальной сети Instagram могут добавлять в свои Stories музыку, которая доступна в библиотеке для использования новой функции.

Об этом сообщили накануне в пресс-службе Instagram.

Читайте также: Instagram подорожал в 100 раз с 2012 года

Разработчики отмечают, что теперь вы можете добавлять к своим Stories музыку. Для этого в меню стикеров будет доступен специальный стикер Music, который работает по аналогии стикера GIF.

instagram, stories, music
Добавлять музыку можно с помощью специального стикера

В пресс-службе объясняют, что пользователь просто "тапает" на иконку, ищет нужную мелодию среди тысяч композиций, которая лучше всего подходит к настроению конкретной Stories, и публикует ее.

Теперь вы можете добавить к истории саундтрек, который лучше всего подходит к любому моменту и помогает вам показать, что вы чувствуете,
– комментируют разработчики.

instagram, stories, music
Собственную историю отныне можно сопровождать любимой музыкой

Сейчас функция доступна в обновленной версии приложения в ряде стран. Поэтому вскоре она станет доступной для всех пользователей.

Разработчики добавляют, что при прослушивании песни во время отображения истории, пользователь сможет увидеть название и исполнителя, которые будут отображаться на стикере.

 

Теги: Техно Интернет Instagram
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как правильно заряжать ноутбук: советы экспертов
сегодня 14:07 Как правильно заряжать ноутбук: советы экспертов
Блог Медіа 245
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
29 сентября 20:02 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 636
Как сбросить Android-устройство к заводским настройкам: простая инструкция
28 сентября 19:02 Как сбросить Android-устройство к заводским настройкам: простая инструкция
Блог Медіа 453
Непревзойденный Google: какие компании "затопил" известный поисковик в 1990 годах
28 сентября 08:05 Непревзойденный Google: какие компании "затопил" известный поисковик в 1990 годах
Блог Медіа 215
Instagram покинули его основатели: в чем конфликт и что будет с соцсетью
27 сентября 16:02 Instagram покинули его основатели: в чем конфликт и что будет с соцсетью
Блог Медіа 323
День рождения Google: полезные советы, чтобы "гуглить" правильно
27 сентября 15:02 День рождения Google: полезные советы, чтобы "гуглить" правильно
Блог Медіа 892
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук