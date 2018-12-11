В Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений

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Instagram получил новую функцию
Instagram получил новую функцию / Luke van Zyl

Компания реализовала возможность отправки голосовых сообщений в Direct сервис Instagram.

Об этом компания сообщила в своем Twitter и в блоге Instagram.

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С сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения через Direct,
– говорится в сообщении.

Для того, чтобы отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее. Максимальная продолжительность аудиосообщения может составлять одну минуту.

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Чтобы отправить аудиосообщение, нужно удерживать иконку микрофона в Direсt

Что такое Instagram?Приложение предназначено для публикации фото и видеороликов. Instagram был запущен в октябре 2010 года и первоначально был доступен только для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за 1 миллиард долларов.

В июне этого года количество пользователей Instagram превысил 1 миллиард человек. Тогда же руководство сервиса объявило о введении функции, позволяющей размещать видеоролики продолжительностью до одного часа.

Теги: Instagram Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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