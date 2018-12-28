В январе произойдет необычное лунное затмение, его увидят и украинцы

В ночь на 21 января на Земле можно будет наблюдать за необычным затмением Луны. Это будет относительно редкое астрономическое событие, ведь она приобретет оттенок ржавчины и будет выглядеть больше, чем обычно.

Об этом сообщает Science Alert.

Тогда произойдет полное лунное затмение, которое совпадет с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

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Все фазы затмения смогут увидеть жители Северной и Южной Америки. Частично затмение будет видно в Африке и Европе, в частности в Украине.

Украинцы смогут увидеть полутеневое затмение в 4:37, а начало полного теневого затмения в 6:41.

А вот максимальная фаза затмения будет после 7 утра по киевскому времени, так что над Украиной уже взойдет солнце.

Необычный цвет Луны появится из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения.

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