В "Южном" установили самый мощный компьютер Украины

20 декабря в конструкторском бюро "Южное", в городе Днепр, ввели в эксплуатацию новый вычислительный центр с самым мощным суперкомпьютером в Украине.

Об этом рассказали на официальном сайте КБ "Южного".

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Как сообщил пресс-центр КБ "Южное", эту уникальную компьютерную систему специально разработали для решения инженерных и научных задач с помощью методов вычислительной физики.

Особенность кластера заключается в том, что он обеспечивает решение большого количества задач за короткое время, повышенную точность результатов и возможность проведения полного комплекса расчетных работ в максимально короткие сроки,

– отметили в сообщении.

Высокопроизводительная система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и около четырех тысяч вычислительных ядер, а общая емкость оперативной памяти – более 18 терабайт, для быстрого хранения данных доступно хранилище на 200 терабайт.

Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), ее сравнивают до мощности тысячи персональных компьютеров, работающих одновременно.

На открытии вычислительного центра присутствовали руководители предприятий: стратегических партнеров КБ "Южное" и представители всех участников проекта – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS и другие.



Торжественное открытие мощнейшего вычисляемого центра

Проект удалось реализовать благодаря международным коммерческим контрактам КБ "Южное", без привлечения средств госбюджета. Внедрение суперкомпьютера – стратегическая инвестиция КБ "Южное" не только в свою производственную базу, но и в укрепление научно-технического потенциала Украины.

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